Париж, , 14:38 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли проведет канун Нового года на фрегате в Ормузском проливе со 180 моряками, которые примут участие в европейской миссии по морской безопасности, сообщает Le Figaro.

«Моряки обеспечивают безопасность в этом стратегическом регионе, где 30% нефти транспортируется морским путем на европейский континент, и борются с незаконной деятельностью, которая питает казну террористических сетей», — говорится в заявлении министерства обороны Франции.

Командный пункт европейских сил будет установлен на французской военно-морской базе в Абу-Даби (ОАЭ), где будут находиться около двадцати датских, голландских, бельгийских и французских офицеров.

«Задача состоит в том, чтобы защитить европейские интересы, не поощряя эскалацию, в этом регионе, где усиливается напряженность», — отметили в министерстве обороны Франции.

В ноябре Вашингтон начал свою собственную операцию для защиты судоходства в этих водах.

Напомним, Ормузский пролив соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном.