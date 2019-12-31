Бишкек, , 14:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил президента Сооронбая Жээнбекова и народ Киргизии с Новым годом. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Российский лидер отметил, что за последнее время удалось многое сделать для укрепления российско-киргизских партнерских и союзнических отношений — как в двустороннем, так и в региональном формате.

«Уверен, что и в наступающем 2020 году, который объявлен перекрестным годом России и Кыргызстана, мы продолжим тесную совместную работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших братских народов», — подчеркнул Путин.

Также президента и жителей Киргизии с Новым годом поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства подчеркнул, что российские власти придают большое значение проведению в 2020 году «перекрёстных» годов России и Киргизии.

«Убежден, что дальнейшее укрепление партнерства в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран и будет способствовать продвижению интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе», — подытожил Медведев.