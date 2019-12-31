Багдад, , 14:41 — REGNUM Общенациональный траур по жертвам недавней атаки ВВС США на объекты в Ираке объявили власти страны. Соответствующее распоряжение отдал исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абдель Махди, сообщает 31 декабря Иракское агентство новостей.

Траур объявлен с 31 декабря в память о погибших при американской бомбардировке в районе города Эль-Каим, он продлится три дня.

Об ударах по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке американские военные объявили 29 декабря. По данным телеканала As Sumaria, жертвами налёта стали не менее 25 человек, более 50 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, атака США вызвала протесты в Багдаде, сотни протестующих собрались у здания американского посольства, подожгли ворота и сломали их. Манифестантов остановили слезоточивым газом.

Читайте также: Сотни демонстрантов ворвались на территорию посольства США в Ираке