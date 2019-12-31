Берлин, , 14:39 — REGNUM Позитивную оценку подписанию «газового» договора между Россией и Украиной дала канцлер Германии Ангела Меркель, сказано в официальном сообщении правительства германии, опубликованном 31 декабря.

«Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года — позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок», — подчеркнула она.

Меркель поблагодарила российскую и украинскую стороны, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра экономики и энергетики ФРГ Питера Альтмайера и других участников переговоров. Канцлер заявила, что рада успешному завершению переговоров между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал подписанный договор с Украиной как компромисс, который «необходимо было найти».

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