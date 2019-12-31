Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Власти США эвакуировали персонал из своего посольства в Ираке, после того, как на его территорию вторглись сотни демонстрантов, об этом 31 декабря сообщает Reuters.

Ранее на территории дипломатической миссии, сломав ворота, проникли недовольные действиями ВВС США. В толпе, как отмечают журналисты, раздавались лозунги, направленные против США и президента Дональда Трампа.

Манифестанты выразили свое недовольство ударом ВВС США по группировке «Катаиб Хезболла», сражающейся с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Руководство Ирака уже выступило с осуждение действий Вашингтона, подрывающих усилия по борьбе с террористической угрозой в стране.

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