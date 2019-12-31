Мурманск, , 13:45 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис охарактеризовал итоги своей работы в уходящем году, как первый шаг на пути создания в регионе новой жизни. Итоги года он проиллюстрировал цифрами.

Итоги в сфере строительства и ЖКХ

«План «На Севере жить» мы создали вместе с вами. Именно вы указали главные болевые точки, которые стали нашими приоритетными направлениями работы. Невозможно за день отстроить новую жизнь. Но мы сделали первый шаг — и он значителен, заметен и точно в правильном направлении. Цифры говорят сами за себя. Спасибо за поддержку. Продолжим вместе!», — написал Чибис «Вконтакте».