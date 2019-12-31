Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Акцию протеста в новогоднюю ночь проведут представители общественных движений возле здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом журналистам портала «Грузия Online» рассказал член движения «Позор» Гига Макарашвили.

Со слов активиста, протест вызван действиями властей, которые распорядились снести палаточный городок протестующих и установить там детские аттракционы.

«Ни одной власти не сойдет с рук такое обращение с собственным народом. Мы начнем в 12:00 и продолжим после 12:00 ночи», — заявил Макарашвили.

Как передавало ИА REGNUM, палаточный городок протестующих в Тбилиси снесли в ночь с 30 на 31 декабря. Кроме того, правоохранители во время акции задержали 10 человек. Их обвиняют в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Суд должен рассмотреть данные дела уже сегодня.

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