Джакарта, , 13:12 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто поблагодарил жителей страны, которые участвовали в поддержании мира в 2019 году, сообщает информационный портал Detik.

«В конце 2019 года я хотел бы выразить мою глубочайшую благодарность всем людям Индонезии, которые участвовали в усилиях по поддержанию мира и единства страны», — написал Прабово Субианто на своей странице в Instagram.

«Каждый патриот имеет одинаковое право бороться за нацию и свою страну, но всегда должен заботиться о том, чтобы не было разногласий между всеми нами», — отметил Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто поздравил христиан с Рождеством.

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