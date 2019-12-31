Симферополь, 31 декабря 2019, 16:15 — REGNUM Одним из важнейших политических событий 2019 года в Крыму стали успешно проведённые местной властью выборы в Госсовет республики и разделение полномочий главы РК и председателя правительства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал политолог Максим Жаров.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно отмечал, что дефицит квалифицированных кадров является одной из главных проблем республики.
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