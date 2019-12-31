Симферополь, , 16:15 — REGNUM Одним из важнейших политических событий 2019 года в Крыму стали успешно проведённые местной властью выборы в Госсовет республики и разделение полномочий главы РК и председателя правительства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал политолог Максим Жаров.

«Реформирование исполнительной власти в Крыму — это шаг главы Республики Сергея Аксёнова навстречу тем федеральным элитам, которые скептически смотрят на перспективы полуострова в составе России и хотели бы видеть в главе его более послушного человека. Данный сюжет в крымской политике далеко не закончен, и в будущем году, вероятно, последует его продолжение», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно отмечал, что дефицит квалифицированных кадров является одной из главных проблем республики.

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Глава Крыма назвал одну из главных проблем республики