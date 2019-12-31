Лондон, , 13:07 — REGNUM Четверть века назад Россия могла быть включена в Североатлантический альянс. Предложение предоставить Москве статус «ассоциированного члена» НАТО в 1995 году выдвигало министерство обороны Великобритании. Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Даунинг-стрит, опубликованных 31 декабря газетой The Guardian.

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Тогдашний министр обороны Соединённого Королевства Малколм Рифкинд представил целый план, направленный на сдерживание недовольства и подозрения Москвы в расширении альянса на восток. Так, статус «ассоциативного члена НАТО» не распространял бы на Россию гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 устава Североатлантического альянса, а также не предполагал бы участие представителей РФ в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

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«Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы участвовать в министерских и других совещаниях и способствовало бы постепенному сближению и унификации [российской] политики, доктрины и практики», — отмечается в десятистраничном предложении, которое Рифкинд представил на правительственном совещании по внешней политике.

В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики. Однако инициатива Рифкинда была отвергнута.

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