Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Рассмотрение дел задержанных в ночь с 30 на 31 декабря протестующих возле здания парламента в Тбилиси состоится сегодня, 31 декабря. Об этом сообщают журналисты телеканала «Рустави 2» из здания тбилисского суда.

По данным журналистов, планируется рассмотреть дела по десяти задержанным. Время, когда начнется судебный процесс, неизвестно. На данный момент известно, что их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. В здание также пришли другие активисты, чтобы поддержать обвиняемых.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 30 декабря протестующие разбили палаточный городок возле здания парламента Грузии и заявили, что будут протестовать против действий властей в течение новогодней ночи. Все палатки и атрибутику уборщики и полиция снесли и вывезли в мусороуборочных машинах. В ходе перепалки с правоохранителями, полиция увезла десять активистов.