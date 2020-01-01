Симферополь, , 15:06 — REGNUM Грядущий 2020 год в политической жизни России станет «буферным» периодом перед парламентскими выборами и ознаменуется нарастанием внешнеполитического противостояния с Западом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Следующий год в политической жизни России станет «буферным» периодом перед парламентскими выборами. Можно ожидать дальнейшего обострения внутриполитических противоречий, усиления административного ресурса в регионах, а также нарастания внешнеполитического противостояния между Западом и Россией. На этом фоне будет пробуждаться живой интерес граждан к реальной политике, что должно способствовать появлению на российской политической арене новых игроков, действующих не по административным лекалам, а согласно народному духу, стремлению россиян к развитию и благополучию — против консервации бедности, чем занимается либеральная бюрократия и её политический авангард, «партия власти», — уверен политик.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в сентябре 2021 года. Как следует из документа федерального бюджета, в этот год ЦИК получит 15 млрд 834 млн 279 тыс. 300 рублей. Из них 12,56 млрд рублей пойдут на проведение выборов депутатов Госдумы и 3,3 млрд рублей — на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии.

Об этом: Выборы депутатов Госдумы в 2021 году обойдутся в 15 млрд рублей