Симферополь, , 14:00 — REGNUM Уходящий 2019 год стал для России провальным из-за позорной пенсионной реформы, повышения НДС и дальнейшего падения уровня жизни граждан — страна скатывается в кризис. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Год для России был в целом провальный. Позорная пенсионная реформа, повышение НДС, дальнейшее падение уровня жизни нации, демографическое пике. Даже президент Владимир Путин на предновогодней встрече с правительством был мрачен, пенял министрам на низкие доходы граждан. Очевидно, что наша страна скатывается в кризис. Социально-экономические проблемы усугубляются внутриполитическими, банальная нехватка денег у людей накладывается на отсутствие политической свободы», — отметил Бирюков.

По его словам, осенние муниципальные и региональные выборы вновь прошли под сенью «медвежьей болезни», манипуляции чиновников, в том числе и с псевдоопозиционным материалом, как, например, на выборах в Мосгордуму.

«Население демонстрирует растущее недоверие к власти, все больше уходит в состояние «внутренней эмиграции», а число желающих уехать из страны также растёт. Политические протесты в большинстве своём проходят под руководством «Остапов Бендеров» от оппозиции, что также ухудшает внутриполитическую ситуацию, поскольку не приводят к реальным решениям существующих проблем, а лишь частично выпускают пар народного недовольства и создают скоропортящихся «героев дня» по версии либеральных СМИ», — добавил политик.

Единственные, по его словам, достижения года совершены в инфраструктурной сфере.

«Это открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту и продолжающееся строительство космодрома «Восточный». Причём в последнем случае объект и сам процесс регулярно находятся под массированным обстрелом СМИ, в основном по политическим соображениям. Куратор проекта, глава «Роскосмоса» и основатель партии «Родина» Дмитрий Рогозин традиционно является мишенью для правящей либеральной бюрократии и либеральных медиа — по принципу: «На всякий случай», — резюмировал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

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