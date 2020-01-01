Симферополь, , 13:45 — REGNUM В Крыму главным событием года, безусловно, стало открытие автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал политолог Максим Жаров.

«Введение в эксплуатацию такого большого стратегического объекта имеет огромное символическое значение. Полная транспортная доступность Крыма снимает последние препятствия для роста инвестиций в развитие полуострова и будет способствовать росту турпотока», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей. Строители установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железнодорожной части моста уложено пять тысяч тонн рельсов. Первый пассажирский поезд проехал по мосту в ночь с 24 на 25 декабря.

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