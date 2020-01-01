Симферополь, 1 января 2020, 13:45 — REGNUM В Крыму главным событием года, безусловно, стало открытие автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал политолог Максим Жаров.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей. Строители установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железнодорожной части моста уложено пять тысяч тонн рельсов. Первый пассажирский поезд проехал по мосту в ночь с 24 на 25 декабря.