Киев, , 13:00 — REGNUM Дипломат Уильям Тейлор, покидающий пост временного поверенного в делах США на Украине, назвал свое пребывания в Киеве «невероятным». Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

«Всё время моего пребывания в Киеве было невероятным», — признался дипломат, обращаясь к украинцам.

Он пояснил, что на Украине выбрали новый парламент и сформировали Антикоррупционный суд, а это даёт возможности для продвижения реформ, которые не воплощались в жизнь многие годы.

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Тейлор упомянул и продвижение в урегулировании в Донбассе, обмен пленными, телефонные переговоры глав России и Украины. Дипломат заверил, что США продолжают поддерживать Украину, например, введя санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, Тейлор стал временным поверенным по делам США на Украине в июне 2019 года. Его преемницей станет Кристина Квин.

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