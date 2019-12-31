Нью-Дели, , 12:49 — REGNUM В Индии запретят использование смартфонов на военно-морских базах, военных кораблях и верфях, сообщает Sindonews.

«Отныне все платформы социальных сетей, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и другие сервисы по отправке сообщений, будут запрещены на базах и кораблях ВМС Индии», — говорится в заявлении ВМС Индии, опубликованном 31 декабря.

Издание отмечает, что подобные строгие меры были предприняты после того, как семь военнослужащих были пойманы, передавая секретную информацию агентам разведки противника в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии некоторые районы, охваченные беспорядками, отключили от сети интернет.

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