Севастополь, , 14:18 — REGNUM Выборы губернатора в Севастополе, открытие запланированных участков трассы «Таврида» и успешная реконструкция крупных социальных объектов — главные ожидаемые события нового 2020 года на территории российского полуострова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявила крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

«К предсказуемым прогнозам на 2020 год относятся предстоящие выборы губернатора в Севастополе. Точность других прогнозов, связанных с социально-экономическим развитием полуострова, зависит от разных факторов, в том числе и эффективности управления. Например, хотелось бы, чтобы в следующем году были введены в эксплуатацию запланированные участки трассы «Таврида». Также хотелось бы, чтобы реконструкция Большой Морской в Севастополе завершилась в намеченные сроки, а результат не разочаровал горожан и гостей города», — отметила Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. Чиновник позже заявил, что выборы губернатора пройдут в 2020 году.

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