Москва, , 12:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Как отмечается, беседа состоялась по инициативе российского лидера.

Стороны обсудили тему поставок углеводородов, а также вновь затронули тему поставок нефти на белорусскую территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне оба лидера поздравили друг друга с Новым годом и обсудили ряд двусторонних вопросов.