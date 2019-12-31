Киев, , 12:38 — REGNUM Власти Украины должны дать адекватную правовую оценку событий февраля 2014 года и амнистировать всех сотрудников МВД, которые находились на Майдане. Об этом говорится в открытом письме, с которым к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились адвокаты бывших сотрудников подразделения МВД «Беркут» Стефан Решко, Игорь Варфоломеев и Александр Горошинский.

В письме, опубликованном на странице Александра Горошинского в Facebook, отмечается, что «в основе дела «майдана» лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране», поэтому необходимо предоставить обществу «правильную оценку событий февраля 2014 года». Кроме того, правозащитники уверены, что требуется и скорректировать обвинения бывших беркутовцев.

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Адвокаты поясняют, что решение экс-бойцов стать участниками обмена было для них непростым и было принято от «безысходности и безнадёжности».

«Ключевым обстоятельством того, что обусловило его принятие, было не желание избежать ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генеральная прокуратура Украины и суда», — говорится в письме.

Пока же, по словам защитников, к оценке действий событий на «майдане» на Украине подходят в рамках политики двойных стандартов.

Напомним, 18−20 февраля 2014 года в центре Киева появились «неизвестные снайперы», которые начали расстреливать правоохранителей и участников так называемого «Евромайдана». В ходе стрельбы погибло 49 боевиков майдана и четыре сотрудника правоохранительных органов. Результатом протестных акций, которые охватили Киев и другие города Украины, стала насильственная смена власти. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в рамках обмена пленными Украина передала донбасской стороне пять бывших сотрудников специального подразделения «Беркут», которые находились под арестом более пяти лет по обвинению в расстреле протестующих в ходе массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года. нанионалисты пытались помешать \тому процессу, а партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» осудила передачу бывших беркутовцев.

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