Симферополь, , 12:40 — REGNUM Реконструкция и строительство крупных социальных объектов и запуск двух новых ТЭС — главные экономические и социальные достижения Крыма и Севастополя в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявила крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

«К основным социальным событиям в Крыму по праву стоит отнести реконструкцию набережной в крымской столице, которая завершилась без крупных коррупционных скандалов и серьёзных недоработок. А в Севастополе, на мой взгляд, это первая годовщина детского технопарка «Кванториум». К сожалению, Крым не входит в число 62 регионов России, где уже открыты такие центры для детей», — считает эксперт.

К важным экономическим событиям года в Крыму и Севастополе, по её словам, можно отнести официальный ввод в эксплуатацию двух ТЭС — Таврической (Симферопольской) и Балаклавской.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость первого этапа реконструкции набережной Салгира составила 600 млн рублей. Из них около 100 млн было направлено на очистку русла реки. Второй этап реконструкции запланирован на 2020 год.

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