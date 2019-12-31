Симферополь, , 12:36 — REGNUM Серьёзные кадровые перестановки и переформатирование структур власти Крыма и Севастополя — главный бюрократический итог политической жизни полуострова в 2019 году. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказала крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

«К главным бюрократическим событиям в Севастополе относятся отставка с должности губернатора Дмитрия Овсянникова и назначение врио Михаила Развожаева, а в Крыму — повторное избрание на должность главы Республики Сергея Аксёнова и новый состав Совета министров, хотя новым его можно назвать с большой долей условности», — отметила Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

В сентябре правительство Крыма ушло в отставку после переизбрания Сергея Аксёнова главой республики на второй срок.

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