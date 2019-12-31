Симферополь, , 12:34 — REGNUM К главным политическим событиям 2019 года в Крыму и Севастополе нужно отнести пятилетие возвращения полуострова в Россию, открытие Крымского моста и выборы второго состава парламентов двух субъектов РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказала крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

«К главным политическим событиям уходящего года в Крыму и Севастополе, на мой взгляд, относится, прежде всего, пятилетие нашего возвращения в Россию. На второе место я бы поставила открытие железнодорожной ветки Крымского моста. Считаю, что это событие по праву можно отнести к знаковым политическим, потому что экономический эффект можно будет ощутить в некоторой перспективе, хотелось бы, конечно, в ближайшей. Причём открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, по-моему, претендует войти в десятку главных событий не только Крымского полуострова, но и всей России. Например, по данным ВЦИОМ, запуск движения по железной дороге Крымского моста россияне включили в тройку главных побед России этого года», — отметила эксперт.

Тройку политических событий 2019 года, по её мнению, замыкают выборы второго состава парламентов Крыма и Севастополя.

«При этом Крым и Севастополь, как отмечали после выборов эксперты, поставили ряд электоральных рекордов. Например, по явке избирателей, заняв первое и второе места среди российских регионов, где состоялись парламентские выборы, с самыми большими показателями снижения электоральной активности по сравнению с предыдущими выборами», — считает Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Девятнадцатикилометровый транспортный переход через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

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