Симферополь, , 12:30 — REGNUM Летние протесты 2019 года выявили, как в Крыму, так и в других регионах России проблему среднего звена управленцев, погрязших в коррупции, саботирующих любые распоряжения власти и использующих своё положение лишь для защиты или расширения контролируемого бизнеса. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла.

«Глупость и жадность чиновников среднего звена привели к взрыву, вылившемуся в массовые неорганизованные протесты. И уже на этой стадии пришлось подключаться силовикам. В Крыму за происходившем в столице наблюдали со смешанными чувствами: с одной стороны — это сигнал власти, что проблем много и их надо решать, с другой — украинский опыт сразу напомнил крымчанам, что подобные протесты, правильно направляемые, привели к разрушению страны», — отметил политолог.

Потому, по его словам, было важно понять, насколько устойчива власть и общество.

«Стресс-тест был пройден, но он показал главную проблему: власть настроена на модернизацию, большинство населения ждёт перемен, но средний слой, даже не элитный, в своих эгоистичных интересах не способен ни к чему и лишь саботирует любые действия. Думается, это станет самой серьёзной проблемой и вызовом в наступающем году», — считает Владимир Джаралла.

В остальном, полагает эксперт, ситуация объективно выглядит хорошо.

«Несмотря на снижающийся потребительский спрос, макропоказатели экономики очень хорошие, стабильные по оценкам независимых наблюдателей. В обществе есть запрос на перемены, но без потрясений. Внешняя политика достаточно успешно помогает защищать интересы страны и выстраивать новую систему отношений. Окружающие страны бывшего СССР воспринимают Россию как лидера и как основного игрока на этом пространстве, делая, правда, собственные выводы. Потому для модернизации оных проектов условия благоприятные, весь вопрос, насколько население воспринимает их как имеющие непосредственное отношение к улучшению собственного благополучия», — резюмировал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что количество коррупционных преступлений в Крыму остаётся по-прежнему высоким.

Об этом: Патрушев: уровень коррупции в Крыму пока остаётся высоким

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