Самара, , 12:32 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с наступающим Новый годом. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Поздравляя жителей региона с наступающим праздником Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области уходящий год стал годом важных перемен и больших свершений. Область была признана лидером регионального развития в России.

«Все эти достижения — наша общая заслуга, заслуга всех жителей губернии», — отметил губернатор.

Он также поблагодарил всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие региона.

«Пусть все хорошее, что радовало и объединяло нас в 2019 году, непременно найдет свое продолжение в наступающем году. Пусть всем вашим начинаниям, дорогие земляки, сопутствует успех! Ведь успех каждого — это успех Самарской области! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви, мира и добра! С Новым годом!», — говорится в новогоднем сообщении губернатора Самарской области.

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