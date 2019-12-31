Симферополь, , 12:25 — REGNUM В Крым заходит крупный бизнес, вынуждая местных предпринимателей идти в политику для защиты собственных интересов. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла.

«Начавшиеся процессы с различными экономическими проектами в Крыму в 2019 году говорят о том, что на полуостров заходят очень серьёзные игроки. Причина активизации очевидна — завершение крупных логистических проектов, последним из которых стал Крымский мост», — отметил политолог.

Это, по его словам, может подтолкнуть местных бизнесменов пойти в политику ради защиты собственных интересов.

«Из возможных вариантов изменения политической ситуации на полуострове может быть активизация бизнесменов, стремящихся защитить свой бизнес и вынужденных для этого идти в политику. При этом, пример одного из них, не следящего за словами и имеющего ряд реальных нарушений, скорее, служит примером того, как этого не надо делать. Те же, кто готов будет начать публичную деятельность, понимают, что патриотизм для Крыма единственный вариант чего-то добиться. Разумеется, это не однозначно реальная перспектива, ведь главное для них — защита своей свободы и бизнеса, поэтому, они первоначально рассматривают это как неизбежный вариант для переговоров. Но если иначе нет возможности, то можно и идти во власть. В конце концов, сам Сергей Аксёнов начинал когда-то с защиты своего бизнеса и бизнеса товарищей, почему же это нельзя повторить другим», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Белогорский районный суд дважды постановил закрыть сафари-парк «Тайган» на 30 дней. Владельца учреждения Олега Зубкова обязали устранить все нарушения и выполнять требования по содержанию животных. Ранее бизнесмен обвинил крымскую власть в давлении на свой бизнес и пригрозил уничтожить своих медведей и львов.

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