31 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Сергей Тарасов, , 12:21 — REGNUM В ноябре 2019 года разразился скандал: Всемирное антидопинговое агентство WADA обвинило РУСАДА в фальсификации данных антидопинговой лаборатории и объявило о своем намерении на четыре года отстранить Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Международный Олимпийский Комитет подтвердил: Олимпийские игры 2020 в Токио пройдут без сборной России. Тем не менее, за «чистыми» спортсменами было оставлено право участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Умар Кремлев заявил об отказе от участия в Олимпиаде под нейтральным флагом Tanzpol.org

Ожидаемо это вызвало волну возмущения — пока РУСАДА собирало документы, необходимые для того, чтобы оспорить решение WADA, спортсмены встали перед серьезным выбором: что делать дальше. Однако для некоторых вопрос участия в Олимпиаде оказался предопределен. 11 декабря 2019 года генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что его спортсмены в Токио не едут. «Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал Кремлев.

Генеральный секретарь ФБР представил это решение как коллективное: «Позиция боксеров — не ехать без флага и гимна». Тем не менее ни одной конкретной фамилии спортсменов, которые поддерживают такую точку зрения, названо не было. Публично на эту тему никто из боксеров также не высказался. Все это вызвало у общественности определенные сомнения: насколько общим было решение ФБР отказаться от Олимпиады?

Для любого спортсмена участие в Олимпиаде важно по личным причинам: материальным и профессиональным. Сама мысль о том, что боксеры могут стремиться получить финансовое вознаграждение за свой труд, судя по словам Умара Кремлева, глубоко его оскорбляет. А тот факт, что для спортсменов Олимпиада — это одно из главнейших событий, ради которого они усердно работают не один год, генеральный секретарь ФБР вовсе не рассматривает. В его понимании «мечта» любого боксера — выйти с флагом и гимном своей страны, личные амбиции, судя по всему, в эту мечту не включаются.

Категоричность позиции генерального секретаря раскритиковал член Совета Федерации РФ, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев, назвав решение отказаться от участия в Олимпиаде «невзвешенным». Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории, отметил, что он считает, что бойкотировать Олимпийские игры нельзя: «Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней».

Кроме того, не все боксеры придерживаются той же позиции, что и Кремлев, — это стало понятно благодаря заявлению боксера Михаила Алояна, олимпийского призера: он готов поехать в Токио даже под нейтральным флагом.

Умара Кремлева уже давно критикуют за категоричность и единоличность принимаемых им решений. Боксерское сообщество уже не раз выражало недовольство стилем руководства главы ФБР. Кремлев полностью подчиняет федерацию своим представлениям о том, какой она должна быть: в результате основной упор делается на пиар, а не на спорт.

Генеральный секретарь ФБР фактически на каждом публичном выступлении делает громкие заявления о том, что российский бокс процветает. Однако реальность доказывает обратное: так, чемпионат мира по боксу, проходивший в этом году в Екатеринбурге, начался с пустых трибун, а закончился дракой, которую устроили боксеры в отеле «Хаятт». Сам Кремлев назвал этот инцидент «разговором на повышенных тонах» — подобное смягчение острых углов, судя по речам генсека ФБР, довольно характерны для него.

Отсюда возникает логичный вопрос, которым уже некоторое время задается общественность: насколько слова Умара Кремлева соотносятся с действительностью? На сегодняшний день многие решения Умара Назаровича как будто бы носят единоличный характер — его заявления не подтверждает профессиональное сообщество, многие высказывают свое несогласие с позицией генсека. Насколько такая монополия власти полезна для Федерации бокса России — пока этот вопрос остается риторическим.