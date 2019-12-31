Симферополь, , 12:21 — REGNUM Главные события крымского политического закулисья в 2019 году развернулись уже после сентябрьских выборов. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUMM заявил политолог Владимир Джаралла.

«Прежде всего, это разделение постов губернатора и появление премьер-министра. Скорее всего, это было сделано по настоянию Москвы. Но Сергей Аксёнов показал, что вырос в плане закулисных схваток и сумел поставить на этот пост совершенно и полностью своего человека. Последовали долгие эпопея с назначением министров, но в итоге, почти все оказались местными. Тем не менее, есть понимание того, в какую группу влияния теперь входит крымский руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, первого октября 2019 года депутаты Госсовета Крыма назначили Юрия Гоцанюка председателем Совета министров республики.

Подробности: В Крыму назначен премьер-министр

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги 2019 года: в Крыму и Севастополе нет работоспособной оппозиции