Симферополь, 31 декабря 2019, 12:21 — REGNUM Главные события крымского политического закулисья в 2019 году развернулись уже после сентябрьских выборов. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUMM заявил политолог Владимир Джаралла.
Как сообщало ИА REGNUM, первого октября 2019 года депутаты Госсовета Крыма назначили Юрия Гоцанюка председателем Совета министров республики.
Подробности: В Крыму назначен премьер-министр
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