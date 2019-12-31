Симферополь, , 12:18 — REGNUM Результаты выборов в Крыму и Севастополе в сентябре 2019 года казались примерно схожими в обоих субъектах, но одни в отсутствии работоспособной или активной оппозиции работали «спустя рукава», а другие практически совершили чудо. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, в Севастополе победа правящей партии с минимальным результатом стала итогом работы команды депутата Госдумы Дмитрия Саблина, когда буквально заново была выстроена вся организацию, весь политический процесс, да ещё в условиях саботажа и жёсткого элитного противостояния.

«Правильный политтехнологический расчёт и дисциплина в исполнении замысла привели, пусть и с минимальным результатом, но к победе. Уже в ходе компании прекратилось противостояние между губернатором Овсянниковым и группой Алексея Чалого, в связи с уходом первого. Установилось затишье, продолжающееся до сих пор», — отметил политолог.

Но, по его словам, в следующем году предстоят выборы новому губернатору, Михаилу Развожаеву, и потому многие прогнозируют обострение ситуации, хотя, «судя по многим признакам, кредит конфликтности у Чалого исчерпан», отметил политолог.

Ситуация в Крыму была принципиально иной, уверен эксперт.

«При полном контроле над политической и общественной ситуацией, фактически отсутствующей оппозиции, правящие группы отнеслись к работе «спустя рукава», что привело к ряду проблем просто на ровном месте. А результат при этом оказался весьма низким, при больших усилиях. Но результат важнее всего. В обеих ситуациях ключевую роль сыграло отсутствие работоспособной или активной оппозиции», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госсовет Крыма, которые состоялись в сентябре 2019 года, «Единая Россия» получила 35 мест по республиканскому списку и 25 мест — по одномандатным округам. В Севастополе при явке более 29% избирателей за «ЕР» проголосовали 38,47%.

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