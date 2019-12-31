Симферополь, , 12:12 — REGNUM Главным политическим событием в Крыму в 2019 году стали выборы в региональные парламенты Крыма и Севастополя. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла.

«Их результаты позволяют говорить о полной интеграции полуострова в общероссийский контекст. Настроения людей, темы обсуждения, оценки, и, конечно же, результаты, совпадают едва ли не в деталях с общероссийской повесткой. Теперь крымчан и севастопольцев волнуют те же вопросы, что и всех россиян. Украинская тематика ушла, возникает только как помеха, угроза, но не как что-то важное или актуальное», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госсовет Крыма, которые состоялись в сентябре 2019 года, «Единая Россия» получила 35 мест по республиканскому списку и 25 мест — по одномандатным округам. ЛДПР — 10 мандатов, а КПРФ — 5. В Севастополе при явке более 29% избирателей за «ЕР» проголосовали 38,47%. 18,74% набрали КПРФ, ЛДПР — 18,46%, Справедливая Россия» — 8,84% и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6,89%.

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