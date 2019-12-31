Симферополь, , 12:09 — REGNUM Одним из важнейших событий уходящего года в России является фактический старт кампании по выборам в Государственную думу в 2021 году. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.

«Внимание к этой теме в федеральных политических кругах позволило считать кампанию стартовавшей. И это серьёзный вызов для федеральных и региональных элит. Ввиду важности «ГД-2021» для Кремля и политической обстановки в стране, уже сейчас можно прогнозировать, что выборы в 21-м году получатся конкурентными и ожесточёнными. И фору получит тот, кто лучше подготовится и раньше начнет свою кампанию», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», менее половины (47%) жителей России на выборах в Госдуму при их проведении в ближайшие выходные проголосовали бы за партию «Единая Россия».

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