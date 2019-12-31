Симферополь, 31 декабря 2019, 12:09 — REGNUM Одним из важнейших событий уходящего года в России является фактический старт кампании по выборам в Государственную думу в 2021 году. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», менее половины (47%) жителей России на выборах в Госдуму при их проведении в ближайшие выходные проголосовали бы за партию «Единая Россия».
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