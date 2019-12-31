Берлин, , 12:05 — REGNUM Власти Германии не должны мириться с санкциями Соединенных Штатов против «Северного потока — 2», поскольку Берлин — не «51-й штат». Об этом в интервью Die Welt заявил бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США», — сказал он.

По его словам, американские ограничительные меры против проекта — вмешательство во внутренние дела Германии. Подобного вмешательства не было «со времён воссоединения Восточной и Западной Германии», уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Документ предусматривает в том числе санкции против «Северного потока — 2», особенно против западных компаний, которые участвуют в его строительстве.

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода, спешно прекратила все работы и увела свои технические корабли из Балтийского моря. Прокладка трубопровода остановилась. В настоящее время российские власти рассматривают варианты достройки этого газопровода.

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