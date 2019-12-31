Кигали, , 12:06 — REGNUM В очередной попытке наладить напряженные отношения с Руандой президент Уганды Йовери Мусевени отправил послание своему коллеге из Руанды, которое последний назвал «позитивным». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, официальный посланник и постоянный представитель Уганды в Организации Объединенных Наций Адония Айебаре лично доставил это послание в деревню Уругвиро, где располагается канцелярия президента Руанды.

«Президент [Поль] Кагаме провел позитивную встречу с послом Адонией Аебаре, специальным представителем президента Мусевени, который отправился в Кигали с посланием о взаимоотношениях двух стран», — сообщается в официальном аккаунте пресс-службы президента Руанды Поля Кагаме в Твиттере.

Со своей стороны, Айбаре поблагодарил Кагаме за то, что он тепло принял его в деревне Уругвиро, куда он доставил сообщение от президента Мусевени.

Обе стороны не раскрывают подробности того, что конкретно обсуждалось в ходе встречи, однако это была первая публичная попытка двух стран наладить отношения друг с другом после встречи в Кампале 13 декабря, которая завершилась без заключения какого-либо соглашения. Тогда представители Уганды и Руанды заявили, что передадут вопрос на рассмотрение президентов Мусевени и Кагаме.

Напомним, что граница Руанды с Угандой в Гатуне закрыта с февраля 2019 года, что нарушило социальную и экономическую жизнь не только сообществ, живущих вокруг границы, но и состояние национальной торговли и свободу передвижения между двумя странами. По словам журналистов, Руанда обвиняет власти Уганды в поддержке вооруженных групп, которые якобы пытаются свергнуть правительство в Кигали. Со своей стороны, Уганда отрицает это и обвиняет Руанду во вмешательстве в органы безопасности страны.

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