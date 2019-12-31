Москва, , 12:02 — REGNUM К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в России будет выпущена памятная медаль. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Установить, что юбилейная медаль «'75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» для государств-участников Содружества Независимых Государств изготавливается в Российской Федерации в целях награждения лиц, внёсших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Также в распоряжении указано, что список удостоенных награды и порядок её вручения будут определяться нормативными актами стран СНГ. Россия ожидает сведений о количестве награждаемых от стран СНГ до 1 февраля 2020 года.

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Медали будут переданы по дипломатическим каналам стран СНГ не позднее 1 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин попросил, чтобы предстоящую годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наполнили живым, искренним и выразительным содержанием, и полностью исключили формальный подход к организации праздничных мероприятий.

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