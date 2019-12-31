Москва, 31 декабря 2019, 11:56 — REGNUM Законопроект, расширяющий права регионов в ограничении оборота алкогольной продукции, внесло в Госдуму заксобрание Кемеровской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.
В частности, субъектам РФ дается право устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в тех организациях, которые оказывают услуги по общественному питанию и располагаются в многоквартирных домах.
Негативное воздействие деятельности таких баров и закусочных получают не только непосредственные потребители алкогольной продукции, но и жители многоквартирных домов, указали авторы.