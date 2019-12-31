Уфа, , 11:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова с наступающим Новым годом. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

«От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принёс удачу в делах и начинаниях», — говорится в сообщении.

Кроме этого, поздравление в адрес главы региона отправили председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

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