Сухум, , 11:57 — REGNUM Деятельность властей Абхазии, которые были избраны в 2014 году, была провальной. К такому выводу пришли члены партии «Народный фронт Абхазии» на седьмом съезде в Сухуме. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

"Так называемое «увеличение бюджета», о котором заявляет власть, на поверку не превышает статистической погрешности при инфляционных процессах. А зависимость от «финансовой иглы», с которой власти, будучи в оппозиции, обещали покончить, стала еще более сильной», — говорится в резолюции, принятой по итогам съезда партии.

Также в тексте резолюции отмечается, что несмотря на проведённую реформу судебной системы, на решение судей якобы продолжает влиять «политическая конъюнктура».

Напомним, ранее недовольство по поводу бюджета Абхазии на 2020 год высказались семь депутатов абхазского парламента. Они заявили, что основной финансовый документ принят не в пользу отдельных лиц, а не общества.

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