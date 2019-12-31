Париж, , 11:42 — REGNUM Бежавший из Японии экс-глава франко-японского альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон получит консульскую поддержку Франции. Об этом заявила 31 декабря госсекретарь при французском министерстве экономики и финансов Аньес Панье-Рунаше.

Она отметила, что Гон не находится превыше закона, и побег от французского правосудия любого иностранца раздосадовал бы власти страны. Однако Гон — гражданин Франции и имеет право на консульскую поддержку. Власти должны оказать её.

Панье-Рунаше не стала давать оценок бегству Гона и его словам об условиях ареста в Японии. Сначала нужно понять, что именно случилось, заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон находился под домашним арестом в Японии, однако сумел покинуть страну. Он сообщил, что находится в Ливане, а из Японии бежал потому, что его несправедливо преследуют.

Читайте также: Бывший глава альянса Renault-Nissan сбежал в Бейрут

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством из Японии