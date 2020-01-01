Москва, , 11:35 — REGNUM В новом, 2020 году Демократическую партию США ждёт грандиозный провал, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Год, как и любой другой, будет долгим и сложным. Долгим в том смысле, что будет очень много существенно разных событий. Причём каждое из них будет так или иначе отражаться и на нас. Сложным в том плане, что будет очень много неожиданных поворотов, — сказал Вассерман. — То, что можно уже предсказать, это победа Трампа на президентских выборах 3 ноября. И катастрофический провал Демократической партии ещё и на парламентских выборах. Демократы слишком много поставили на отстранение Трампа от должности, и когда это отстранение не состоится, это ударит по их репутации с совершенно страшной силой. Чему я, впрочем, буду только рад, поскольку та экономическая модель, которую продвигает Трамп, мне представляется полезной и для нашей страны, и для всего мира».

Кроме того, Вассерман заметил, что можно с уверенностью предсказать завершение строительства второй очереди газопровода «Северный поток».