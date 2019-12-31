Джакарта, , 11:28 — REGNUM Глава агентства морской безопасности Индонезии вице-адмирал Ахмад Тауфикуррохман подтвердил, что иностранное судно зашло в территориальные воды у островов Риау, сообщает Kompas.

По его словам, сообщение об иностранном судне было передано министру иностранных дел Ретно Марсуди и президенту страны Джоко Видодо.

В источнике не сообщается какому государству принадлежало данное судно.

Вице-адмирал Ахмад Тауфикуррохман также отметил, что в эти воды часто заходят иностранные рыболовецкие суда, поэтому Индонезия усилит охрану в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиизаявил, что в настоящее время практически не существует практики незаконного рыболовства в индонезийских водах, поэтому ожидается, что промышленность по добыче рыбы будет расти.

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