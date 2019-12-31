Москва, , 11:31 — REGNUM США в своей внешней политике «положили ноги на мировой стол» и вернулись к протокольным нормам времён Дикого Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости, опубликованном 31 декабря.

Дипломат прокомментировала протокольный снимок президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, на котором российский министр стоит возле сидящего президента. Обычно участники встреч на официальных фотографиях расположены иначе.

Американская действительность уже лишена протокольной деликатности. Многое вернулось к временам «дикого Запада», традиции и формальности отходят на второй план, отметила Захарова.

Так, Трамп вместо интервью публикует твиты, а вместо заявлений о конкуренции США перешли к протекционизму, санкциям и вмешательству в экономику. Всё устроено по принципу удобства, и это можно сравнить с временами ковбоев, которые клали ноги на стол.

«Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — заключила Захарова.

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