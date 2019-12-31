Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано уже на следующей неделе, об этом 31 декабря сообщает Fox News.

По информации журналистов телеканала, вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Соединенные Штаты на этой неделе, что может привести к заключению торговой сделки в рамках первой фазы переговоров.

Как отметил Наварро в интервью журналистам, соглашение, состоящие из 86 страниц, содержит подробную информацию об условиях экономического сотрудничества между странами в различных сферах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналистам сообщил, что он совместно с председателем КНР Си Цзиньпином планируют в скором времени подписать торговое соглашение, подробностей глава Белого дома не предоставил.

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