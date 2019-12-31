Москва, , 11:16 — REGNUM Газовый контракт между Россией и Украиной является компромиссом, который нужно было найти. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — написал премьер-министр.

По словам Медведева, подписание документов означает, что даже по самым сложным вопросам стороны могут «разговаривать и договариваться».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 декабря, договоренности о транзите газа, которые были достигнуты между Россией и Украиной, официально вступили в силу.

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Напомним, 21 декабря Россия и Украина достигли принципиального согласия по урегулированию газового вопроса. Был подписан протокол, в котором фиксировались обязательства сторон.

Так, Россия согласилась выплатить Украине $2,9 млрд, которые были присуждены Стокгольмским арбитражем. При этом Киев согласился снять любые другие претензии к Газпрому, связанные с контрактом 2009−2019 годов. Также была достигнута договоренность о заключении транзитного контракта сроком на пять лет с фиксированными объемами прокачки (265 млрд кубометров в течение пяти лет).

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