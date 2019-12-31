Москва, , 11:05 — REGNUM Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Думаю, что это в первую очередь ребенок, — отметила Захарова. — А дальше можно уже рассуждать, используют ли этого ребенка взрослые, или он сам стал рано взрослым, или у него нет другого выхода, например, в жизни, кроме как идти дорогой, которой предлагается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Time объявил Грету Тунберг победителем номинации «Человек года — 2019». Её портрет был размещён на обложке журнала. Тунберг стала самой молодой личностью, получившей это звание за всю историю существования номинации.

Напомним, всемирную известность Тунберг приобрела после того, как выступила в ООН на конференции по климату и в довольно странной манере обвинила политиков в том, что они ничего не делают для борьбы с изменением климата. Потом Тунберг отказалась летать на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу от своих передвижений.

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