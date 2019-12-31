Москва, , 11:05 — REGNUM Законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

Так, согласно поправкам, неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог влечет наложение административного штрафа на водителя легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, и на собственника (владельца) легкового транспортного средства, за исключением легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в размере 2,5 тыс. рублей.

Предусмотрены штрафа и для водителей грузовиков, фур и автобусов. Так, нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя грузового транспортного средства или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, и на собственника (владельца) грузового транспортного средства или автобуса, за исключением грузового транспортного средства или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, в размере 5,5 тыс. рублей.

В правительстве также отмечают, что использование системы «free-flow» (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает.

Для сравнения в Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США.

Читайте развитие сюжета: «Зайцев» на платных дорогах будут фиксировать камеры