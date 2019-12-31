Донецк, , 11:04 — REGNUM Пленных сторонников Донецкой Народной Республики под пытками пытались заставить взять на себя вину за преступления, совершённые украинскими силовиками в Мариуполе 9 мая 2014 года, а также признаться в якобы прохождении военной подготовки на территории России. Об этом рассказал освобожденный в ходе последнего обмена пленными между Украиной и Донбассом Виктор Скрипник.

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«Нас заставляли заучивать определенные тексты. Опознавать людей, которых мы никогда не видели и не знали. Нас даже заставляли признаться в том, что мы якобы проходили военную диверсионную подготовку где-то в Ростовской области, в каком-то военном городке. В жизни я там не был», — признался в интервью РИА Новости Скрипник.

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Он пояснил, что таким образом сотрудники СБУ хотели выставить ополченцев в качестве виновных во всём террористов.

Бывший пленный рассказал, что в случае отказа оговаривать себя задержанных ожидало продолжение пыток.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. ДНР и ЛНР отправили в Киев 76 человек.

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