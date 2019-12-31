Семаранг, Индонезия, , 11:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетил портовый город Семаранг в провинции Центральная Ява, сообщает Antara.

Глава государства в сопровождении министра финансов Сри Мульяни и министра иностранных дел Ретно Марсуди совершил велопрогулку по городу Семаранг.

Джоко Видодо осмотрел обновленную территорию старого города. Проект был осуществлен министерством общественных работ и жилищного строительства в течение трех лет с 2017 по 2019 год.

Известно, что все коммунальные сети, такие как электрические кабели, трубы были спрятаны под землей вместе. В городе также построили два пруда, чтобы снизить риск стоячей воды в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил продумать рекламные шаги, которые могли бы укрепить туристический имидж государства в глазах всего мира.

Читайте также: Глава Индонезии намерен укрепить туристический имидж страны