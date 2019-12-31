Тверь, , 10:57 — REGNUM Сразу несколько кадровых назначений произвёл губернатор Тверской области Игорь Руденя в последний день 2019 года 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, распоряжением губернатора на пост министра по делам территориальных образований Тверской области назначен Владислав Белорусов. С апреля 2017 года он занимал должность начальника управления общественных связей аппарата правительства Тверской области, с декабря 2017-го работал на посту заместителя руководителя аппарата регионального правительства.

Также губернатор назначил министра туризма Тверской области — Владимир Перов, который с сентября 2019 года исполнял обязанности главы регионального министерства, утверждён в должности.

Председателем комитета по делам молодежи Тверской области назначена Александра Прохорова, которая ранее также исполняла обязанности руководителя ведомства.