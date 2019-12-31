Киев, , 10:59 — REGNUM Энергетическая система Украины станет частью энергосистемы ЕС к 2023 году, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

«Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдёт. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать», — рассказал премьер-министр Украины.

Он отметил, что интеграция в энергосистему Евросоюза подразумевает отказ от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией.

«Для того чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно стремимся», — подытожил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года компания «Укрэнерго» планирует полностью ограничить поставки российской и белорусской электроэнергии на Украину.

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