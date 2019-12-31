Сеул, , 11:36 — REGNUM В 2019 году Южная Корея стала лидером по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно опубликованным данным, в текущем году Южная Корея внесла в организации ООН $9 млн, что является самым высоким показателем. $5,5 млн правительство Южной Кореи выделило Всемирной продовольственной программе (ВПП ООН), еще $3,5 млн — Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

Известно, что в 2019 году на гуманитарную помощь КНДР было выделено $308 295 877, что соответствует прошлогоднему показателю. Отмечается, что средства на оказание помощи поступили из 11 стран мира.

По уровню поддержки второе место в списке занимает Швейцария с показателем $8,63 млн. За ней следуют Швеция ($5,12 млн), Россия ($4 млн), Канада ($1,51 млн), Норвегия ($1,46 млн), Германия ($1,24 млн), Франция ($390 тыс.), Дания ($330 тыс.), Польша ($150 тыс.) и Ирландия ($110 тыс.)

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