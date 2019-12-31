Москва, , 10:49 — REGNUM Договоренности о транзите газа, которые были достигнуты между Россией и Украиной, вступили в силу. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

Читайте также: Кремль отказался делать прогнозы по газовым переговорам с Украиной

Он уточнил, что окончательные решения были приняты после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене. Итогом стал целый пакет подписанных соглашений и контрактов.

«С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», — пояснил Миллер.

Читайте также: Украина планирует получить от транзита газа более $7 млрд за пять лет

Глава российской энергетической компании подчеркнул, что достигнутые между сторонами «договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в соответствии с подписанным пятилетним контрактом на транзит российского газа Украина рассчитывает получить свыше $7 млрд. По его словам, контракт предусматривает прокачку 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Читайте ранее в этом сюжете: Подписан контракт на транзит российского газа через Украину